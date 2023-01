Crime e Castigo

Quem ligou para Claudisabel após a morte da cantora?

Claudisabel tinha quatro chamadas por atender após o acidente que a vitimou. Este é o tema forte do "Crime e Castigo" desta semana, em que falamos ainda da assassina do gelo, do homem que arrancou à dentada o nariz de um militar e das últimas novidades do caso Rui Pinto. Um podcast com Sérgio A. Vitorino e Débora Carvalho, moderado por Rita F. Batista e editado por Ana Pinto.

15:26 13 min.