Quem matou Daniel no Bairro Alto? Onde está o assassino?

Um jovem de 19 anos morreu depois de ser golpeado com uma garrafa de vidro partida no Bairro Alto. Suspeita-se que terá sido um cidadão inglês. Onde está o suspeito e o grupo que o acompanhava? Este é o tema do "Crime e Castigo" desta semana, onde falaremos também dos últimos desenvolvimentos da guerra no Médio Oriente. Um podcast de Paulo João Santos e Sérgio A. Vitorino, apresentado por Rita Fernandes Batista e editado por Inês Ferreira.