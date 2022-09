Rasto de morte em guerra de gangs. Há crianças nos bandos criminosos

Um rapper foi assassinado a tiro, no meio da rua, em mais uma luta de gangs. Justiça alarmada com a presença crescente de crianças e menores nestes grupo. Este o tema central do ‘Crime e Castigo desta semana, que aborda ainda a guerra pela guarda de Santiago, o bebé suspeito de vítima de mais tratos. O pai biológico abre o coração. Um podcast de Paulo João Santos, com Sérgio A. Vitorino, moderação de Rita F. Batista e edição de Rita Cabrita.