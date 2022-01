PODCAST

Rendeiro, o banqueiro solitário, e as idosas que dormiram com um cadáver no lar

As rotinas de João Rendeiro antes de ser detido na África do Sul e o caso da dona de um lar ilegal acusada de crimes de maus-tratos estão em destaque no episódio desta semana do “Crime e Castigo”, um podcast de Paulo João Santos, com Magali Pinto, moderação de Rita F. Batista e edição de Catarina Cruz.

A carregar o podcast ...

21 de Janeiro de 2022 às 19:00 16 min.