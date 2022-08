Podcast

Sidney e Nélida: Juntos no amor, juntos no crime, separados pela cadeia

O casal que aterrorizou o país com assaltos violentos a bombas de gasolina e que é suspeito de um massacre em Bragança foi detido em Espanha, onde também cometeu crimes, e vai ser julgado em Portugal. O caso está em destaque no “Crime e Castigo” desta semana, que aborda ainda o homicídio macabro de Sandra Andrade. Um podcast com Magali Pinto, Diogo Carreira e moderação e edição de Catarina Cruz.

18 de Agosto de 2022 às 11:55 17 min.