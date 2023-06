Crime e Castigo

Terra do Arade esconde raptor e assassino de Maddie?

O resultado das buscas por Maddie não param de nos surpreender. Poderá a terra retirada da barragem do Arade conduzir ao suspeito do rapto e à morte da criança? Este é um dos temas do 'Crime e Castigo' desta semana, onde falaremos também do início do julgamento de Jéssica, a menina de três anos assassinada no ano passado em Setúbal. Um podcast com Paulo João Santos e Sérgio Vitorino, apresentado por Rita Fernandes Batista e editado por Ana Sofia Pinto.

A carregar o podcast ...

18:03 16 min.