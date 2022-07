João planeou um atentado terrorista na Faculdade de Ciências de Lisboa. Inspirou-se numa banda desenhada japonesa. Planeou ir de autocarro para o local do atentado. O caso está em análise no "Crime e Castigo" desta semana, que aborda ainda a falta de polícias. Um podcast de Paulo João Santos, com Sérgio A. Vitorino, moderação de Rita F. Batista e edição de Catarina Cruz.