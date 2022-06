Seis dos nove detidos suspeitos da morte do adepto do FC Porto Igor Silva saíram em liberdade. Somam-se versões contraditórias sobre o que se passou na noite do crime no Dragão. Os novos desenvolvimentos deste caso estão em debate no "Crime e Castigo" desta semana, um podcast de Paulo João Santos, com Sérgio A. Vitorino, moderação de Rita F. Batista e edição de Catarina Cruz.