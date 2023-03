Tinha amor pela neta, mas matou-a à facada. Degolou-a, a sangue frio

É um dos crimes mais tenebrosos dos últimos anos em Portugal. Um avô matou a neta, de sete anos, à facada. Andaria deprimido por lhe cortarem a pensão, mas nada justifica o bárbaro homicídio. Este é um dos temas do ‘Crime e Castigo’ desta semana, onde falaremos também da revolta dos marinheiros do ‘Mondego’ e da mulher que travou o louco do serrote. Um podcast de Paulo João Santos e Sérgio Vitorino, moderado por Rita Fernandes Batista e editado por Ana Sofia Pinto.