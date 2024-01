Adensa-se o mistério da Murtosa. As hipóteses de descobrir Mónica Silva são cada vez mais reduzidas e não está fácil reunir provas que levem à condenação do suspeito. Este é o tema do ‘Crime e Castigo’ desta semana, um programa de Paulo João Santos e Sérgio A. Vitorino, apresentado por Rita Fernandes Batista e editado por Catarina Cruz.