Varandas ao ataque exige respostas para a morte de Igor

O presidente do Sporting tece duras críticas a Pinto da Costa e à reação do F.C. Porto à morte do adepto na noite da festa do título. Este é o tema em destaque neste "Crime e Castigo", em que analisamos ainda os últimos números da criminalidade em Portugal. Vamos também conhecer a moral das tropas portuguesas na Roménia ao serviço da NATO, através do enviado especial do CM àquele país, num podcast de Paulo João Santos, com Magali Pinto, moderação de Rita F. Batista e edição de Catarina Cruz.