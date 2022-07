O Chega entregou uma nova proposta no Parlamento para endurecer a pena máxima para os 65 anos de cadeia. Homicidas, pedófilos e incendiários estão entre os visados por André Ventura. O tema está em destaque no "Crime e Castigo" desta semana, um podcast de Paulo João Santos, com Sérgio A. Vitorino, moderação de Rita F. Batista e edição de Catarina Cruz.