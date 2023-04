“Vi uma luz, sabia que ela aparecia”. Houve milagre no Algarve?

Foram mais de 20 horas em cima de uma prancha, ao frio, à fome, sem água, perdida no mar. Viu tubarões e baleias. Teve medo. Mas sobreviveu e foi resgatada com vida. O ‘milagre’ algarvio é o tema central do ‘Crime e Castigo’ desta semana, onde falaremos ainda da mulher que viveu mais de dez anos com o pai morto na cama. Um podcast de Paulo João Santos e Sérgio Vitorino, com moderação de Rita Fernandes Batista e edição de Catarina Cruz.