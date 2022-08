Podcast

“Viram muitas pessoas com feridas na cabeça”. É seguro ir à bola?

O campeonato de futebol está aí e na memória ainda estão os desacatos e agressões que marcaram as últimas épocas. Que medidas estão a ser tomadas para travar a violência nos estádios? O tema está em debate no "Crime e Castigo" desta semana, um podcast de Paulo João Santos com Sérgio A. Vitorino, João Moniz e moderação e edição de Catarina Cruz.

11:49 15 min.