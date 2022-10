Crime e Castigo

Vive dois anos com cadáver da mãe para ficar com a pensão

Julieta Gomes, de 70 anos, morreu e ninguém deu por isso. O filho guardou o cadáver em casa para ficar com a pensão. Este é um dos temas do "Crime e Castigo" desta semana, que aborda ainda o caso do bebé de um mês morto por um cão e as ameaças ao almirante Gouveia e Melo. Um podcast de Paulo João Santos e Sérgio A. Vitorino, moderado por Rita Batista e editado por Catarina Cruz.

11:02 17 min.