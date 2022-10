Podcast

Professor dá bofetada a aluno por causa do telemóvel. Família pede justiça

Uma criança de 12 anos levou uma bofetada do professor por causa do telemóvel. Revoltados, mãe e avô fazem queixa na GNR. Este é um dos temas do "Crime e Castigo" desta semana, que aborda ainda o caso de uma jovem atropelada com gravidade numa passadeira, no dia em que fazia anos. Um podcast de Paulo João Santos e Sérgio A. Vitorino, moderado por Rita Batista e editado por Ana Pinto.

A carregar o podcast ...

11:59 14 min.