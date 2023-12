Doa a Quem Doer

As buscas e as novas pistas da grávida desaparecida na Murtosa

No ‘Doa a Quem Doer’ desta semana são reveladas entrevistas com Celeste Barbosa, a mãe da grávida desaparecida, e com Acácio Carvalho, ex-proprietário dos terrenos, que foi ameaçado pelo pai de Fernando Valente após a última entrevista ao ‘Doa a Quem Doer’.



Neste podcast também são reveladas novas pistas do local onde pode estar Mónica Silva e um pouco mais sobre a família ‘Valente’.

17:37