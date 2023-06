As histórias de quem pagou por apartamentos em Espinho e descobriu que estes afinal não lhes pertencem

Várias pessoas pagaram milhares de euros por apartamentos em Espinho e, volvido alguns anos, descobriram que as casas não são suas, mas de uma ‘massa insolvente’. Quem também comprou um apartamento destes foi o ex-Presidente da Câmara de Espinho, Miguel Reis, acusado do crime de corrupção. O ‘Doa a Quem Doer’ dá a conhecer as histórias destas pessoas e revela conversas telefónicas entre suspeitos da Operação Babel e Operação Vórtex, que deixou a nu negócios imobiliários em Espinho e Gaia e levou à detenção de empresários e autarcas.