Doa a Quem Doer

Consumidores e traficantes continuam a aterrorizar moradores no Porto

A freguesia de Ramalde e os bairros do Cerco e do Lagarteiro estão a ser controlados por traficantes e consumidores, após o aumento do policiamento na Pasteleira. O ‘Doa a Quem Doer’ falou com consumidores, com moradores que vivem aterrorizados e com o autarca da freguesia da Sé, Nuno Cruz.

A carregar o podcast ...

14:25