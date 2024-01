Doa a Quem Doer

“Ele estava no lugar errado à hora errada”: A dor da madrasta de Fábio Veríssimo que foi morto à facada no Seixal

Jovem de 20 anos foi morto à facada na madrugada de 26 de dezembro, no Seixal, sem razão aparente. Com o homicida ainda em fuga, o ‘Doa a Quem Doer’ revela as entrevistas exclusivas à madrasta de Fábio e a Daniela Vargas, namorada da vítima mortal.



O programa desta semana analisa, ainda, os novos dados no caso do desaparecimento de Mónica Silva, a grávida da Murtosa.

13:07 27 min.