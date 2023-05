Doa a Quem Doer

“Eu sem ela não sou ninguém”: a dor da mãe de Claudisabel após tragédia

Desde dezembro de 2022 que a mãe de Claudisabel está a sofrer. Ainda não tem acesso ao carro, ao telemóvel e à autópsia da filha. A mãe da cantora fala em exclusivo ao ‘Doa a Quem Doer’, que revela também, em exclusivo, as palavras do condutor envolvido no acidente que vitimou Claudisabel.

