Doa a Quem Doer

O desespero da família da grávida desaparecida na Murtosa

O ‘Doa a Quem Doer’ desta semana revela uma entrevista com a família de Mónica Silva, a grávida desaparecida há quase dois meses na Murtosa, que só quer encontrar o corpo para poder fazer luto. Neste podcast, são também reveladas entrevistas com o ex-proprietário dos terrenos de Fernando Valente, ex-namorado e suspeito de matar Mónica, e com a família de António Bastos, vítima mortal de um acidente em que Fernando também esteve envolvido.

1 de Dezembro de 2023 às 10:00 34 min.