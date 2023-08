O ‘Doa a Quem Doer’ desta semana revela o testemunho de um vizinho que descreve o cenário de violência constante que Bruno exercia sobre a mãe, de 68 anos, que morreu após o filho incendiar o quarto. Neste episódio, conheça também o caso dos moradores de um prédio na Feira que desesperam por com o barulho do bar de alterne que funciona no rés-do-chão do edifício.