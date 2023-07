Doa a Quem Doer

Os luxos e as ligações perigosas entre Armando Pereira e Hernâni Vaz Antunes

O ‘Doa a Quem Doer’ desta semana revela as conversas, os luxos e as ligações perigosas entre Armando Pereira, cofundador da Altice, e o seu braço direito, Hernâni Vaz Antunes. Os dois são suspeitos de 32 crimes no âmbito da Operação Picoas.

16:48 28 min.