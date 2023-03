Alan Lopes foi degolado por um amigo, Begoleã Fernandes, na própria casa, no Países Baixos. Begoleã foi detido no aeroporto de Lisboa, com carne na bagagem. Há suspeitas de que seja canibal, mas Begoleã afirma que Alan é que se dedicava ao canibalismo. Todos os detalhes e contradições para conhecer neste episódio do ‘Doa a Quem Doer’.