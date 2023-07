Francisco - Uma Vida

#4 Cardeal Superstar

Entre as "vilas miséria" de Buenos Aires e a Capela Sistina no Vaticano, as convicções mais profundas de Jorge Mário são testadas até ao limite, colocando-o em confronto com criminosos, cardeais e políticos sem escrúpulos.

A carregar o podcast ...

21 de Julho de 2023 às 09:42 37 min.