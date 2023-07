Francisco - Uma Vida

#3 O Jesuíta e o Ditador

Com a vida de centenas de jesuítas nas suas mãos, Jorge Mário move-se nas sombras, em silêncio, para salvar aqueles que mais ama do terrível regime autoritário do General Videla.

21 de Julho de 2023 às 09:41 36 min.