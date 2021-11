Vozes da Pandemia

António Madureira: A experiência mais dura em 27 anos de carreira

Assumiu funções como diretor do Serviço de Radiologia do Hospital de São João em fevereiro de 2020, um mês antes do início da pandemia em Portugal. Ao longo da carreira, nunca tinha enfrentado um momento tão duro. Em janeiro, tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e, uma semana depois, testou positivo ao novo coronavírus. Depoimento recolhido em fevereiro de 2021.

A carregar o podcast ...

11:04 17 min.