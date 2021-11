Podcast

Isabel Pires: Apoiar as famílias dos doentes sem conter as lágrimas

O medo e a exaustão marcaram a primeira fase da pandemia nos Cuidados Intensivos do Hospital de São João, onde Isabel é enfermeira. A apoiar doentes e famílias, chorou muitas vezes ao telefone com as histórias de quem era obrigado a estar longe dos entes queridos num momento tão duro. Depoimento recolhido em fevereiro de 2021.

23 de Novembro de 2021 às 16:00 22 min.