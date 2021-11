Vozes da Pandemia

Maria Sousa Uva: Pandemia reforçou vocação como médica

Quando o primeiro doente com Covid-19 deu entrada no Hospital de Santa Maria, estava há cerca de três meses na Unidade de Cuidados Intensivos. Acompanhou doentes com Covid, doentes não-Covid, começou a prestar serviço no INEM e esteve longe dos filhos, de três e seis anos, para protegê-los. Depoimento recolhido em março de 2021.

23 de Novembro de 2021 às 16:01 23 min.