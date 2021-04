Em Vanuatu também se chora a morte do príncipe Filipe

O príncipe Filipe, que morreu na sexta-feira, foi homenageado com uma cerimónia na ilha de Tana, em Vanuatu. A adoração pelo príncipe vem de uma lenda sobre o filho de um deus da montanha, com pele branca, que atravessa o oceano para se casar com uma mulher poderosa, e que os locais há muito associam a Filipe.