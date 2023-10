100 mil peças e três semanas de construção: Legoland celebra o Halloween com a maior abóbora de Lego do mundo

A Legoland, na Dinamarca, criou a maior abóbora de Lego do mundo para celebrar a época mais assustadora do ano. São 100 mil peças para dar forma a uma abóbora com 2,5 metros de largura e 1,5 metros de altura.