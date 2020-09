Rodolfo Reis após polémica com Luís Filipe Vieira: “Tenho direito a ter nojo”

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, vai processar Rodolfo Reis, comentador da CMTV. Em causa estão as declarações polémicas do antigo jogador que comparou o atual líder encarnado com João Vale e Azevedo, ex-presidente do clube da Luz.