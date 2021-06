“Coca-Cola e Heineken, por favor, contactem-me”: jogador ucraniano brinca com situação dos patrocinadores do Euro 2020

Cristiano Ronaldo, Pogba e Manuel Locatelli protagonizaram momentos insólitos ao afastar garrafas de Coca-Cola e cerveja das mesas das conferências de imprensa do Euro 2020. O jogador ucraniano Andriy Yarmolenko resolveu brincar com a situação. Yarmolenko venceu o troféu de melhor jogador em campo no Ucrânia - Macedónia do Norte (2-1).