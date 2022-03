Presidente da Câmara Municipal de Lviv publica foto com carrinhos de bebé vazios

"109 crianças. 109 crianças foram mortas por russos desde o dia um da invasão em grande escala da Rússia à Ucrânia. Hoje, estes carrinhos de bebé na Praça Rynok simbolizam as vidas desses pequenos anjos", lê-se na publicação do autarca no Twitter.