31 mortos e 2899 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 31 mortos e 2899 novos casos de coronavírus. Dos 31 óbitos, 9 registaram-se na Região de Lisboa e Vale do Tejo, 14 na Região Norte, 5 na Região Centro, 2 no Alentejo e 2 no Algarve.