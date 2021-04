A esta vila paquistanesa a biblioteca chega de camelo

O camelo Roshan faz a alegria das crianças da vila de Mand, na província paquistanesa do Baluchistão, onde o terreno acidentado e as ruas estreitas levam a que a biblioteca chegue às costas deste animal. O projeto foi criado no período em que as escolas estiveram encerradas devido à Covid-19.