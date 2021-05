À lupa: time-lapse mostra metamorfose da cigarra

Milhares de milhões de cigarras sazonais estão prestes a emergir no leste dos Estados Unidos da América, após terem estado 17 anos a formar o seu exoesquelto debaixo de terra. Quando chegam à superfície dá-se a metamorfose, que pode durar várias horas. As cigarras vão surgir com um corpo macio, que levará quatro a seis dias a endurecer.