Abertura da primeira área temática de “Frozen” da Disney em Hong Kong

No Hong Kong Disney Resort dezenas de visitantes juntaram-se à entrada da área temática "Frozen" à espera da abertura oficial das portas ao público. As atrações incluem um passeio de barco "Frozen Ever After" com música e cenas dos filmes, bem como uma montanha-russa familiar "Wandering Oaken's Sliding Sleighs".