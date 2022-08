Abutre perdido e desidratado apanhado a vaguear no centro de Madrid

A polícia espanhola resgatou, esta quarta-feira, um jovem abutre que estava a vaguear pelas ruas do bairro de Malasana, no centro de Madrid. O animal estava desorientado e desidratado e foi entregue no Centro de Recuperação de Animais Selvagens da comunidade de Madrid, onde ficará até estar apto para voltar ao seu habitat natural.