Condutor alcoolizado em contramão provoca acidente na A28 em Viana do Castelo

A GNR deteve um homem com uma taxa de álcool no sangue considerada crime que conduzia um veículo ligeiro e entrou esta sexta-feira em contramão na Autoestrada 28 (A28), em Viana do Castelo, acabando por chocar com um camião.