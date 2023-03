Acidente destrói quase 40 veículos e faz vários feridos na África do Sul

Várias pessoas ficaram feridas com gravidade e cerca de 40 viaturas ficaram destruídas ou danificadas, esta segunda-feira, num acidente rodoviário em uMhlanga Rocks, na África do Sul. Segundo testemunhas no local, um camião com reboque terá perdido o controlo e avançado pelo meio do trânsito.