Acredita em tudo o que vê? A tecnologia ‘deepfake’ vai fazê-lo pensar duas vezes

Um vídeo publicado há duas semanas na página de YouTube do artista Ctrl Shift Face aplica a tecnologia 'deepfake', com base em inteligência artificial, a uma entrevista do ator Bill Hader, transformando-o no Tom Cruise. O vídeo tem deixado os internautas perplexos e já conta com mais de quatro milhões de visualizações.