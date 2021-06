Adepto inglês cria retrato Christian Eriksen com 500 cubos

O jogador dinamarquês Christian Eriksen caiu inanimado em campo durante a partida contra a Finlândia no Euro2020, no passado sábado, deixando em choque todos os que assistiam ao jogo. Um adepto de futebol inglês decidiu celebrar a recuperação do jogador com um retrato construído com 500 cubos.