Agentes a patrulhar as fronteiras nos EUA resgatam duas crianças no rio Grande

Duas crianças hondurenhas, de sete e 13 anos, foram resgatadas, a 15 de abril, pelos agentes que patrulham as fronteiras no rio Grande, na cidade de Del Rio, no estado norte-americano do Texas. As crianças, que não têm qualquer grau de parentesco, tinham sido separadas das mães no México.