Alemão mata filho de três anos em Grândola no dia em que o devia levar à mãe

O designer alemão Clemens Weisshaar matou o filho Tasso, de 3 anos, no dia em que devia ter entregado a criança à mãe. O CM sabe que a autópsia ao corpo do menino foi inconclusiva, mas o espaço temporal do crime aponta para uma morte que aconteceu a 1 de novembro, seis dias antes de os corpos da criança e do pai serem descobertos.