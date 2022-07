Alexandria Ocasio-Cortez detida em manifestação em defesa do aborto

A congressista democrata Alexandria Ocasio-Cortez foi detida, esta terça-feira, durante um protesto em defesa do direito ao aborto, que decorreu perto do Supremo Tribunal, em Washington D.C, nos Estados Unidos da América. No total, foram detidas 34 pessoas, entre elas 16 congressistas.