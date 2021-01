Alunos da Escola Secundária de Serpa protestam contra frio nas salas de aula

Cerca de 200 alunos da Escola Secundária de Serpa manifestaram-se, na segunda-feira, contra as más condições do estabelecimento de ensino e o frio que sentem nas salas de aula, agora agravado pelo contexto de pandemia, que leva a que janelas e portas estejam abertas para arejar as salas.