André Ventura diz que carta de notáveis é um "disparate" e reforça: "Nunca falei com Vieira sobre política"

Ventura respondeu aos benfiquistas que assinaram uma carta para que o Benfica se demarcasse do comentador da CMTV e agora deputado na Assembleia da República. O líder do partido Chega considera a carta um disparate e diz ter ficado afetado por ter visto benfiquistas contra benfiquistas. André Ventura diz ainda que nunca conversou com Luís Filipe Vieira sobre política.