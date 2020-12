Ânimos exaltados entre os camionistas retidos no Reino Unido

Os ânimos exaltaram-se entre os camionistas retidos em Dover e Manston, no Reino Unido, que querem atravessar o canal da Mancha para França. Uma pessoa foi detida. França determinou o encerramento da fronteira no domingo à noite, de forma a tentar conter uma nova estirpe do coronavírus detetada em Inglaterra.